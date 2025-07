Air France-KLM, ricavi 2° trimestre in crescita del 6,2% con aumento traffico

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre consu base annua a 8,4 miliardi di euro, trainati da una solidaa oltre 27 milioni di unità. Ildi euro, con un miglioramento di 223 milioni di euro su base annua ed include anche l'impatto dei Giochi Olimpici pari a 40 milioni di euro su base annua, con un margine dell'8,7%.I ricavi unitari a cambi costanti sono aumentati del 2,4%, trainati da Network e Transavia, mentre la capacità del Gruppo è aumentata del 4,2% e il prezzo del carburante, dopo le coperture, è diminuito dell'11%. I costi unitari sono aumentati del 2,7% su base annua, come atteso.chiude cona 15,6 miliardi di euro ed un risultato operativo in forte crescita a 409 milioni di euro.si attesta a, in netto aumento rispetto al 2024., anno in cui il Gruppo intende mantenere un approccio agile, data l'attuale incertezz. Previsto un aumento della capacità produttiva del 4-5% rispetto al 2024, aumento del costo unitario ad una cifra rispetto al 2024,investimenti netti tra 3,2 e 3,4 miliardi di euro.