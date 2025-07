Azimut alza guidance 2025 dopo utile semestrale di 240 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha comunicato che isi attestano a 646 milioni di euro nel, sostenuti da un aumento del 7% dei ricavi ricorrenti in tutti i mercati chiave, con contributi particolarmente solidi da Italia, Stati Uniti, Brasile, Singapore e Turchia. L'utile operativo () si attesta a 291 milioni, mentre l'EBIT ricorrente cresce del 9% su base annua, raggiungendo 281 milioni. Azimut chiude il semestre con undi 240 milioni e un utile netto ricorrente in crescita del 18% a 234 milioni."L'utile netto e la crescita di Azimut, evidenziati in questa semestrale (target per l'intero 2025: più di 1 miliardo di euro di utile netto e più di 30 miliardi di raccolta netta, con la quale potremmo essere per il secondo anno consecutivo i primi in Italia), sono il- ha detto il- La compattezza, la disciplina ed il coraggio, da sempre valori guida del nostro Gruppo, continueranno ad indicarci la via nell'interesse dei nostri clienti e dei nostri azionisti. Dalla nostra quotazione, circa 21 anni fa, abbiamo moltiplicato per 20x l'investimento nelle nostre azioni (crescita del valore più dividendi pagati; chi avesse investito 100.000 euro quando ci siamo quotati oggi avrebbe oltre 2 milioni di euro) portando il nostro titolo nel FTSE MIB al secondo posto assoluto (dopoe prima di, aziende con le quali abbiamo l'onore di condividere il podio)".Sulla base della solida performance operativa registrata fino ad oggi e delle operazioni di M&A, il Gruppostimando, condizionatamente al closing dell'operazione di NSI entro fine 2025, una raccolta netta totale compresa fra i 28 e 31 miliardi di euro (dai precedenti 10 miliardi). Si prevede che l'utile netto sia superiore a 1 miliardo di euro (dal precedente circa 1 miliardo), subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte di TNB ad operare nel 2025 e del trattamento contabile definitivo dell'operazione al momento della chiusura.