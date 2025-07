Bibanca (BPER), miglior semestre di sempre: utile netto adjusted a 27,4 milioni

BPER

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di(Gruppo), fra i maggiori player nazionali nel credito al consumo, ha approvato oggi i risultati semestrali al 30 Giugno 2025, che evidenziano una solida performance, con unpari a 27,4 milioni, in crescita di €8,7 milioni (+46,6%) rispetto a giugno 2024 (€18,7 milioni)."In questi primi 6 mesi del 2025 abbiamo dimostrato la nostra continua capacità di trasformazione e adattamento alle sfide del mercato", dichiara. “A inizio anno abbiamo ceduto la componente monetica alla nostra capogruppo Bper per focalizzarci esclusivamente sul Consumer Finance, con una performance, specialmente sulle cessioni del quinto, nettamente superiore a quella di mercato consolidando il ruolo di Bibanca tra i principali player del settore.: innovazione per essere sempre più efficaci e distintivi, digitalizzazione dei processi per essere più efficienti e veloci, costante attenzione ai costi e prudenza nell’assunzione di rischio per essere sostenibili".L'è pari a €40,9 milioni, superiore del 44,3% (+€12,6 milioni) rispetto a quello di giugno 2024 (€28,3 milioni).Il tax rate è 33,0% (34,0% a giugno 2024).Ilsi attesta a €77,5 milioni, in aumento del 15,2% (+€10,2 milioni) su giugno 2024 (€67,3 milioni).Come risultato dell’andamento del margine di interesse e delle commissioni nette, il Margine di Intermediazione adjusted (€74,8 milioni) cresce del 14,0% (+€9,2 milioni) su giugno 2024 (€65,6 milioni).Lesono pari a €16,4 milioni (€16,2 milioni a giugno 2024, +€0,2 milioni, +1,3%), stabili rispetto all’anno precedente, grazie alla continua attenzione e al presidio del credito problematico.(€17,5 milioni) registrano una riduzione di €3,6 milioni rispetto a giugno 2024 (21,1 milioni), grazie al progressivo efficientamento.Il, pari al 24,1% (31,2% a giugno 2024), conferma il trend storico di riduzione.Ilannualizzato sale al 17,0% (16,4 a giugno 2024).L’erogato complessivo di prestiti personali, cessioni del quinto e prodotti revolving è pari a €898 milioni, in aumento di €169 milioni (+23,2%) rispetto a giugno 2024 (€755 milioni). Lo stock di Impieghi netti raggiunge i €4,2 miliardi, in crescita del 5,7% su dicembre 2024.Le passività finanziarie ammontano a €3,8 miliardi (€4,1 miliardi a dicembre 2024, -7,0%) pressoché interamente costituite da rapporti interbancari (€3,3 miliardi a dicembre 2024, +15,7%).Ilammonta a €342,6 milioni (-€50,5 milioni su dicembre 2024, -12,9%)