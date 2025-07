Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico al controllo aereo

(Teleborsa) - Unha bloccato temporaneamente decolli e atterraggi in tutti i, causando ritardi e cancellazioni nel pieno delle vacanze estive. Migliaia di passeggeri sono rimasti a terra in scali come, mentre le compagnie aeree, dahanno segnalato pesanti disagi, pur scusandosi con gli utenti.Sebbene il problema sia stato risolto in circa un’ora,, coinvolgendo anche voli diretti. L’episodio ha riacceso le critiche sulla gestione di, l’ente di controllo aereo, già al centro di polemiche per precedenti blackout e guasti. Ryanair ha chiesto le dimissioni del suo responsabile.