Ferrari conferma crescita solida anche nel secondo trimestre: guidance 2025 al rialzo

(Teleborsa) - Neldel 2025, Ferrari ha registrato risultati finanziari robusti che confermano la solidità del brand nel segmento del lusso ad alte prestazioni. I ricavi netti si sono attestati a, in crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’EBIT ha raggiunto i 552 milioni di euro (+8,1%) con un margine operativo del 30,9%, mentre l’EBITDA è aumentato del 5,9% a 709 milioni di euro, con un margine del 39,7%. Ilè stato pari a 425 milioni di euro, con un utile per azione diluito di 2,38 euro, segnando un incremento del 4%.Lesi sono mantenute sostanzialmente invariate a 3.494 unità, a fronte di un’attenta strategia di allocazione volta a preservare l’esclusività del marchio. A trainare le vendite sono stati i modelli 296 GTS, Purosangue e Roma Spider, con un contributo crescente delle famiglie SF90 XX e 12Cilindri. L’incidenza delleha raggiunto il 45%, mentre lerappresentano il restante 55%. Nonostante l’andamento debole in Cina (-14%), la performance positiva nelle Americhe (+1%) e in EMEA (+4% nel semestre) ha sostenuto il mix geografico favorevole.derivanti dae dihanno segnato un notevole incremento del 21,9% nel trimestre, raggiungendo. Questo è stato possibile grazie all’aumento delle sponsorizzazioni, ai ricavi commerciali legati alla Formula 1 e alla crescita del comparto. "Il primo semestre del 2025 ci ha ricordato ancora una volta l'importanza dell'agilità e della flessibilità nella gestione della nostra Azienda. Gli ottimi risultati di oggi riflettono il nostro impegno nell'attuare la nostra strategia con disciplina e concentrazione. Continuiamo a promuovere l'innovazione e ad arricchire il nostro portafoglio prodotti, alimentando un portafoglio ordini già solido. Lo dimostrano la forte domanda per la famiglia 296 Speciale e l'eccellente riscontro iniziale sulla nuova Ferrari Amalfi, una coupé che ridefinisce il concetto di gran turismo contemporanea", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Ferrari.Ferrari ha infine confermato una maggiore fiducia nelleper l’intero esercizio 2025, prevedendo ricavi superiori ai 7 miliardi di euro e un EBITDA di almeno 2,68 miliardi (+5% rispetto al 2024). La rimozione del rischio legato aisulle importazioni UE verso gli USA e la previsione dirafforzano ulteriormente la. Ilha toccato i 232 milioni nel trimestre e la liquidità disponibile ammonta a 2,1 miliardi.