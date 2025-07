IGD vende centro commerciale in Romania per 2,2 milioni di euro

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un contratto definitivo per laappartenente al portafoglio detenuto in Romania a un investitore privato rumeno.Il centro commerciale Winmarkt Central, oggetto della cessione, si trova Vaslui, città di circa 55.000 abitanti a oltre 300 chilometri a nord di Bucarest. Il centro si estende su una superficie (GLA) di 3.621 metri quadrati, full occupancy e ospita 26 punti vendita tra cui key tenants come CarrefourMarket, Pepco e Jolidon. Il controvalore complessivo è pari a circa, sostanzialmente in linea con il book value. A carico del venditore restano i costi relativi ad opere di adeguamento tecnico."L’esito positivo dell’operazione che comunichiamo oggi al mercato ci dà ulteriore slancio e conferma la validità del percorso intrapreso nel programma di dismissioni - ha commentato l'- IGD continuerà con determinazione nella realizzazione del piano di dismissioni accelerando la cessione di asset minori per poi dedicarsi a quelli di medie dimensioni".