Mare Group ottiene autorizzazione Golden Power per OPAS su ELES

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

La SIA

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale promossa dasu, finalizzata a detenere il 29,99% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee, l'offerente ha comunicato che laha deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di non esercitare i poteri speciali, ai sensi delIl, corrispondente a 16 Giorni di Borsa Aperta, ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 14 luglio 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 agosto 2025, estremi inclusi.Separatamente, Mare Group ha comunicato che, la cui OPAS è in chiusura l'8 agosto prossimo, si è aggiudicata nel mese di(in raggruppamento con altre aziende), di cui circa 5,78 milioni direttamente in quota La SIA, con ricavi di oltre 400mila euro attesi già entro il 2025 (stima)."L'integrazione di La SIA nel Gruppo ha già generato risultati concreti, ampliando il perimetro di attività in settori strategici come energia, infrastrutture e riqualificazione urbana - ha commentato il- Il contributo di La SIA al portafoglio ordini conferma la solidità del piano di crescita e l'efficacia del nostro modello di aggregazione industriale".