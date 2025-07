Reway, valore della produzione sale a 135 milioni euro nel primo semestre

Reway Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha comunicato che nelilha registrato una crescita, attestandosi a 134,8 milioni euro, in aumento del 16% rispetto ai 116,2 milioni euro al 30 giugno 2024. In dettaglio, 99,3 milioni fanno riferimento al business della manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradale, 32,7 milioni sono relativi all'ambito della manutenzione ferroviaria, mentre 2,8 milioni fanno riferimento a progettazione ingegneristica e sono riconducibili all'attività generata della controllata Vega Engineering, acquisita a fine 2024.L'(IFN) è risultato pari a 67,6 milioni euro, rispetto ai 67 milioni al 31 dicembre 2024. Ilsi attesta a 1.157 milioni euro (circa 1.044 milioni al 31 dicembre 2024, circa 913,3 milioni al 30 giugno 2024), legato a 245 milioni di nuovi ordini acquisiti e a oltre 132 milioni di lavori eseguiti nel primo semestre 2025. Il Backlog al 30 giugno 2025 produrrà effetti per i prossimi 5 esercizi."I primi sei mesi del 2025 hannodell'ammodernamento delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie del Paese - ha commentato l'- Ci siamo aggiudicati nuove commesse di primo piano, per un valore complessivo di 245 milioni di euro, tra cui spicca il contratto per la manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale, due snodi chiave della mobilità nazionale. Questi risultati economico-finanziari conseguiti consolidano ulteriormente il percorso di crescita di Reway Group, che dalla quotazione in Borsa avvenuta a marzo 2023 ha aumentato di circa il 205% il valore del titolo".