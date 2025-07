Trump, la minaccia di nuove sanzioni non spaventa Mosca

(Teleborsa) - In seguito ai pwrsistenti attacchi russi in Ucraina,, dandogli una decina di giorni o poco più per accettare una tregua, altrimenti vi saranno ulteriori ritorsioni economiche, che si andranno ad aggiungere alle attualicontro Mosca.Ma anche Trump, in una conferenza stampa con i giornalisti, non è riuscito a dissimulare un certoed ha anche ammesso che lesullo zar. "E' ovvio che voglia continuare la guerra", ha ammesso il tycoon di fronte alla resistenza di Mosca a giungere a qualsiasi tipo di compromesso.. "Teniamo conto delle dichiarazioni di Trump", ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, ribadendo "nonostante le sanzioni occidentali". "Abbiamo giàa questo riguardo e continuiamo a prendere atto di tutte le dichiarazioni che provengono dal presidente Trump e da altri rappresentanti internazionali su questa questione", ha aggiunto Peskov.La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha poi definito laed ha evidenziato che Stati Uniti ed Occidente non hanno ancora capito che imporre sanzioni alla Russia. "Stiamo reagendo e adottando misure per contrastare tutto questo o addirittura per volgerlo a nostro vantaggio", ha concluso.