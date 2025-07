Wall Street tonica. Microsoft raggiunge 4.000 miliardi di dollari capitalizzazione dopo i conti

Meta Platforms

Microsoft

Apple

Amazon

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

sanitario

materiali

Microsoft

Amazon

Travelers Company

Caterpillar

United Health

Dow

Merck

Intel

Meta Platforms

Microsoft

Comcast Corporation

Old Dominion Freight Line

DexCom

Sirius XM Radio

Qualcomm

Moderna

(Teleborsa) - Positiva Wall Street attorno alla metà seduta, in una giornata dominata, ancora una volta dalle, con i numeri superiori alle previsioni diche sostengono gli acquisti, in particolare il colosso di Redomond è riuscito a superare la soglia dei 4.000 miliardi di dollari. In serata saranno pubblicati gli utili diIntanto la, come da attese, ha lasciato invariato il costo del denaro. Il presidente Jerome Powell si è mostrato prudente sulle decisioni future, citando la forza del mercato del lavoro americano e la persistenza di un’inflazione ancora elevata. Parole che hanno portato i mercati a ridimensionare le aspettative per un taglio dei tassi di interesse a settembre. Stamattina anche la Bank of Japan ha mantenuto i tassi fermi , come previsto.Sul fronte macro, l', misurata dall' indice PCE (personal consumption expenditure) uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, utilizzati dalla Federal Reserve, è salita a giugno dopo che i dazi imposti da Donald Trump hanno fatto aumentare i prezzi di alcuni prodotti. L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali ha segnato un rialzo a giugno, ma meno di quanto previsto dagli analisti. Dal mercato del lavoro, il numero dei lavoratori negli Stati Uniti che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione settimanali, è aumentato di 1.000 unità a 218.000 contro stime a 222.000.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 44.463 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 6.392 punti. Leggermente positivo il(+0,3%); con analoga direzione, positivo l'(+0,73%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,65%) e(+0,66%). Nel listino, i settori(-0,69%) e(-0,41%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+4,54%),(+2,05%),(+1,60%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.(+11,98%),(+4,54%),(+2,42%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,55%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 48K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 217K unità).