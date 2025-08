Cairo Communication, margini operativi in crescita nel primo semestre

Cairo Communication

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha conseguitopari a 591,3 milioni di euro nel primo semestre 2025 (595,1 milioni nel 2024) e margini operativi in crescita, conpari a 94,7 milioni di euro (90,4 milioni nel 2024) ed EBIT pari a 52,9 milioni di euro (51,1 milioni nel 2024). Ildi pertinenza del Gruppo è pari a 20,4 milioni di euro, in linea con quello del periodo analogo 2024 (20,3 milioni).Laè pari a 13,9 milioni di euro (21,5 al 31 dicembre 2024) dopo avere sostenuto esborsi per 41,3 milioni per il corrispettivo delle azioni proprie portate in adesione all’offerta pubblica di acquisto lanciata e per 14,5 milioni per dividendiA fine giugno le testate del Gruppo RCS raggiungono unaattiva di oltre 1,2 milioni di abbonamenti: 701 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 262 mila per Gazzetta, 170 mila per El Mundo e 120 mila perExpansionha conseguito elevati livelli di ascolto con il 4,4% sul totale giorno e il 6% in prime time, in crescita rispettivamente del 13% e del 10% nel confronto con il periodo analogo del 2024 ed è stata la terza rete per ascolti nella fascia 20:00/22:30, con uno share del 6,2%, in crescita del 10%, e quarta rete in prime time. La pubblicità sui canali La7 e La7d, pari a circa Euro 81,2 milioni, si incrementa del 5,3% rispetto al 2024 (Euro 77,1 milioni) e secondo i dati Nielsen nel semestre La7 è il primo editore televisivo per tasso di crescita dei ricavi pubblicitari.Il settore editoriale periodiciha conseguito un EBITDA di 3,9 milioni, in crescita rispetto al periodo analogo 2024 (3,3 milioni)Cairo Communication ritiene che sia possibiledi conseguire nel 2025 margini (EBITDA) fortemente positivi, almeno in linea con quelli realizzati nel 2024 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.