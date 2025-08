CAREL Industries, redditività operativa in aumento nel secondo trimestre

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha comunicato che nel2025 isono stati pari a 158,8 milioni di euro, +9,4% rispetto al secondo trimestre del 2024, +11,3% a cambi costanti. Nel primo semestre i ricavi sono stati pari a 306,2 milioni, +5,0% rispetto ai primi sei mesi del 2024, +5,7% a cambi costanti.L'è stato pari a 58,3 milioni, in crescita del 9,5% e corrispondente al 19% dei ricavi. Al netto di alcune poste non ricorrenti, la profittabilità sarebbe stata pari al 19,3%. Ilè stato pari a 26,5 milioni, -4,8% rispetto al risultato netto registrato nei primi sei mesi del 2024; il decremento è dovuto principalmente all'assenza di una posta straordinaria favorevole, legata a CFM, presente, invece, nello stesso periodo del 2024 e all'impatto dei tassi di cambio sulla valutazione dell'opzione put/call sulla quota di minoranza di Kiona (entrambi gli elementi non rivestono carattere monetario).Laconsolidata è negativa per 41,1 milioni, in riduzione rispetto a 50,2 milioni al 31 dicembre 2024 e inclusiva dell'effetto contabile legato all'applicazione dell'IFRS16 pari a 30 milioni."I risultati conseguiti nel secondo trimestre del 2025 rappresentano, con performance che, a cambi costanti, evidenziano una crescita dell'11,3%, posizionandosi nella fascia alta delle ultime guidance fornite - ha commentato l'- Questo traguardo conferma la solidità del nostro modello operativo e la capacità del Gruppo di esprimere valore anche in un contesto macroeconomico complesso"."Anche sotto il profilo finanziario i segnali sono positivi: la generazione di cassa si è mantenuta robusta, sostenuta sia dalla qualità dei risultati economici sia da una gestione attenta del capitale circolante. Ciò ha consentito una riduzione del debito netto, pur in presenza del pagamento dei dividendi di esercizio, confermando la solidità e la disciplina finanziaria del Gruppo - ha aggiunto - Guardando al futuro,, legato soprattutto all'evoluzione dello scenario geopolitico. Tuttavia, la flessibilità garantita dalla nostra struttura produttiva globale, fondata sulla filosofia del "local for local" e il costante investimento in innovazione e sviluppo tecnologico ci permettono di affrontare con fiducia le sfide future e di cogliere con prontezza le opportunità che emergeranno nei prossimi trimestri".