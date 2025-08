Popolare di Lajatico, Francesco Battini nuovo Vice Direttore Generale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominato, con decorrenza odierna,quale nuovo. Battini, nell'organico della banca dal 2003 con crescenti e progressivi incarichi di responsabilità, si affiancherà nella carica agli attuali Vice Direttori Generali.La nuova composizione, con decorrenza 1° agosto 2025, delladell'esecutivo vede: Direttore Generale, Barbara Ciabatti; Vice Direttore Generale (vicario) - Direttore Area Organizzazione e ICT, Antonio Vangelisti; Vice Direttore Generale - Direttore Area Commerciale, Catiuscia Chellini; Vice Direttore Generale - Direttore Area Amministrativa e Legale, Francesco Battini."La scelta di Battini come Vice Direttore Generale, persona in possesso di approfondite competenze e conoscenza delle dinamiche aziendali, risponde alla volontà di favorire la crescita interna di risorse meritevoli, con l'obiettivo di proseguire in un percorso di evoluzione della banca", ha commentato il