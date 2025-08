Stress test, Bankitalia: CET1 banche italiane calerebbe di 1,8 pp in media nello scenario avverso

UniCredit

(Teleborsa) - Per le, ilall'esito dellocondotto dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) si ridurrebbe nello scenario avverso di 1,8 punti percentuali in media secondo le regole transitorie del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3), attestandosi al 13,9% alla fine del 2027; in base alle regole a regime, che entrerebbero in vigore nel 2033, i valori sarebbero rispettivamente 1,5 punti percentuali e 13,4%. Lo ha reso noto la Banca d'Italia.L'EBA ha reso noti i risultati dettagliati dei(per l'Italia:, Iccrea,).Con riferimento ai paesi dell'area dell'euro, laha pubblicato i risultati aggregati per lecoinvolte nell'esercizio; tra queste, per le 45 banche non incluse nel campione EBA (per l'Italia:, Cassa Centrale Banca,) le informazioni specifiche presentano un minor grado di dettaglio rispetto a quelle pubblicate dall'EBA.Tale approccio si fonda sule tiene conto delle dimensioni più contenute di questi intermediari rispetto a quelli inclusi nell'esercizio dell'EBA.Il risultato delle banche italiane, evidenzia Bankitalia, "riflette principalmente il, che più che compensa i costi e contribuisce ad assorbire le perdite derivanti dal rischio di credito e, in misura minore, quelle originate dai rischi di mercato e operativo".