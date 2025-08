Autotorino: 50 milioni di euro da Intesa Sp per progetti di crescita sostenibile

Intesa Sanpaolo,

(Teleborsa) -attraverso lasupporta con finanziamenti complessivi di 50 milioni di euro i piani di crescita e sviluppo diprincipale gruppo italiano nel settore della distribuzione automobilistica con sedi in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio.- spiega la nota - rientra nell’impegno della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, a supporto degli investimenti delle PMI collegati agli obiettivi del PNRR.saranno dedicate allo sviluppo dimensionale di Autotorino attraverso investimenti in internazionalizzazione, svi luppo di programmi di welfare e formazione dei collaboratori, valorizzazione ed efficientamento della rete di vendita, compreso l’acquisto del prestigioso immobile in via Grosio a Milano.Fondato nel 1965, Autotorino, che celebra quest’anno il suo 60° anniversario,nuovi e usati) venduti nel 2024. Il rapido sviluppo di Autotorino ha permesso di raggiungere obiettivi significativi nell’ultimo decennio: nel 2015 è diventato il primo Concessionario in Italia, nel 2017 è stata la prima realtà italiana ad entrare tra i 50 maggiori Dealer europei della ICDP Guide to Europe’s Biggest Dealer Groups in cui, nel 2024, raggiunge il 28° posto entrando nella "Top 30", confermandosi unica azienda italiana in classifica.Per, Direttore Generale e CFO: “Il piano di sviluppo aziendale 2025-2029 si fonda su tre pilastri: il consolidamento della rete di distribuzione in Italia con il portfolio brand in essere, la crescita su nuovi mercati esteri e l’attività di importazione di nuovi brand emergenti. Intesa Sanpaolo è partner bancario di eccellenza, il cui supporto ci conferma la bontà del nostro programma di sviluppo. L’investimento nello storico Motor Village di Milano consolida la presenza diè fondamentale promuovere e sostenere lo sviluppo di aziende dinamiche come Autotorino, che consentono di creare valore per l’economia reale e sociale delle comunità in cui operiamo. Siamo impegnati quotidianamente al fianco delle imprese del territorio per sostenerne gli investimenti in internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità. Nel primo semestre di quest’anno abbiamo erogato 1,1 miliardi di euro per progetti di crescita e sviluppo delle PMI delle province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese", sottolineaDirettore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo.