Banche in denaro dopo esito stress test BCE

(Teleborsa) -, che si conferma in denaro in Borsa (indice), di riflesso all'esito degli, che confermano la resilienza e solidità del settore ed il primato degli Istituti italiani su quelli francesi e tedeschi.L’EBA ha definito iled ha confermato il b, calcolando che nello scenario avverso, la perdita patrimoniale di attesterebbe su livelli inferiori a quelli calcolati nel 2023 (176 punti base pari all'1,5%),e al di sotto della media europea.Fra le banche italiane più virtuose, l'EBA segnala, che sale sul podio, seguita da. Da segnalare anche, che vede una perdita al di sotto dei 300 punti base nel triennio 2025-2027 e, che resta solida in tutti gli scenari.Oggi in Borsa, si segnalano i guadagni didi quasi il 4%, MPS eoltre il 3%. Bene anche Unicredit e la Popolare di Sondrio, con guadagni attorno al 3%, mentre Intesa Sanpaolo sale del 2,9%. Più distanti banco BPM e Fineco con rialzi del 2%.