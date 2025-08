BEI eroga finanziamento green da 45 milioni a BrianzAcque per investimenti triennio

(Teleborsa) -) ha concesso un, la società pubblica del servizio idrico integrato della provincia di, per sostenere il suo programma diL’accordo, annunciato dalla Vicepresidente della BEIe dal Presidente e Amministratore Delegato di BrianzAcque, mira a migliorare l’efficienza delle infrastrutture idriche e fognarie nei comuni serviti, a beneficio di circa 877,000 cittadini.Il finanziamento concesso dalla BEI, strutturato comee sostenuto da, contribuirà a migliorare la qualità del servizio idrico, a prevenire allagamenti ed esondazioni e a rendere le infrastrutture più resilienti agli eventi meteorologici estremi. Il progetto prevede una serie di interventi strategici, tra cui il potenziamento della capacità di trattamento dei depuratori, la realizzazione di 16 km di nuove condotte fognarie, la separazione delle acque meteoriche dalla rete fognaria, la costruzione di vasche volano per la raccolta temporanea delle acque piovane e l’implementazione di soluzioni innovative di rigenerazione urbana e sociale. Si stima che, durante la fase di implementazione, saranno"Investire in infrastrutture idriche moderne e resilienti è fondamentale per proteggere i territori dagli effetti dei cambiamenti climatici e per ridurre in modo significativo le perdite d’acqua, una delle principali sfide ambientali del nostro servizio idrico. Con questo nuovo finanziamento sosteniamo una gestione più efficiente, sostenibile e sicura dell’acqua, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente,” ha dichiarato, Vicepresidente della BEI."Accogliamo con grande soddisfazione questo nuovo finanziamento da parte della BEI, che rappresenta non solo un’opportunità concreta per potenziare il servizio idrico sul territorio, ma anche un segnale chiaro di fiducia nella nostra visione e nella nostra capacità progettuale", ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato di BrianzAcque.