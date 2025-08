Navest accelera crescita: acquista 85% capitale Clean Service

(Teleborsa) -, holding operativa nel settore del Facility Management, dell’Energia e del Construction,, società di riferimento in Emilia-Romagna per i servizi di cleaning nel settore industriale e nei servizi ambientali, con sede centrale a Reggio Emilia e sedi operative aL’operazione segna un, che nel 2024 ha registrato ricavi netti aggregati superiori ai 142 milioni di euro (+26% sul 2023) e che mira a raggiungere i 250 milioni di euro di ricavi entro il 2027, attraverso un ambizioso Piano Industriale focalizzato su sinergie industriali strategiche, innovazione e sostenibilità. Con l’acquisizione del controllo della società Clean Service, il gruppo Navest - nel 2025 - prevede così dinetti.Fondata nel 1997 da Gianfranco Lusuardi,conta oggi oltre 100 clienti attivi nel settore privato e più di 800 collaboratori, con unnegli ultimi anni che, a fine 2025, èdi euro. L’attuale direttore generale, Antonio Morini, resterà socio di minoranza con il rimanente 15% delle quote ed entrerà nel Board dell’azienda."L’ingresso di Clean Service nel Gruppo Navest rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di crescita: si tratta infatti di un’operazione davvero strategica che ci permette di ampliare ulteriormente l’offerta di servizi del Gruppo, includendo anche le attività di cleaning specifiche per il settore alimentare, oltre ai servizi ambientali", ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Navest."Oggi si chiude per me un capitolo importante: lascio la Società con orgoglio, certo che, all’interno del Gruppo Navest, potrà continuare a crescere nel solco di questa identità", ha dichiarato, fondatore di Clean Service"L’ingresso in Navest rappresenta per noi una significativa opportunità di sviluppo. Entriamo a far parte di un Gruppo solido, con obiettivi ambiziosi, un Piano industriale chiaro e una visione strategica che ci consentiranno di valorizzare ulteriormente il lavoro svolto finora, rafforzando la nostra presenza sul territorio", ha dichiarato, Direttore generale di Clean Service.