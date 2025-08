Torino-Lione, Urso: "Opera strategica per le imprese italiane, presto in visita ai cantieri"

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen., ha incontrato oggi il d(Tunnel Euralpin Lyon Turin),insieme a una delegazione delle, a seguito deiavvenuti lo scorso 26 luglio."La: un’infrastruttura che collegherà il nostro sistema produttivo al cuore dell’Europa, rendendo il Paese più accessibile, competitivo e integrato nei grandi corridoi europei". Ha affermato il. "Come governo, siamo al fianco degli imprenditori e dei lavoratori – ha aggiunto - che, con coraggio,che colpiscono persone, cantieri e mezzi. Contro la violenza e le intimidazioni non può esserci alcuna tolleranza".Durante l’incontro, promosso da una delegazione parlamentare del territorio guidata dalla deputataa favore delle imprese appaltatrici, finalizzate a garantire una prosecuzione più serena delle lavorazioni. Interventi la cui fattibilità verrà ora approfondita dal Mimit, assieme agli altri ministeri competenti.Il ministro Urso ha quindi annunciato cheimpegnati in prima linea e per verificare l’avanzamento di questa "importante opera infrastrutturale di interesse strategico per le imprese italiane".