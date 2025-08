WIIT, nel 1° semestre crescita a doppia cifra ricavi e redditività

WIIT

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con unrispetto al primo semestre 2024 (7,3 milioni di euro).si attestano asul pari periodo del 2024 (72,7 milioni), grazie soprattutto allo sviluppo organico dei ricavi ARR in Italia e in Germania oltre all’apporto delle recenti acquisizioni (Edge&Cloud, Econis AG e Michgehl & Partner).I ricavi ARR di Gruppo reported si attestano a 69,3 milioni (+19,1%).è pari a 34,8 milioni, con un margine sui ricavi di Gruppo in significativa crescita al 40,8% (36,7% nel primo semestre 2024, 36,6% nel 2024).sale a 18,5 milioni, con margine operativo al 21,6% in significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2024 e verso i trimestri precedenti. Il margine “like for like” sarebbe stato al 23,4% in aumento di 430bps su primo semestre 2024."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2025, che confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di generare valore su tutti i principali indicatori economico-finanziari. La progressione dei ricavi ricorrenti si mantiene solida, sostenuta dallo sviluppo organico sia in Italia che in Germania, e la marginalità è in forte crescita. In Italia si è raggiunto un livello record, mentre in Germania si iniziano a vedere chiaramente i benefici delle sinergie attivate con le recenti acquisizioni, accompagnati da un crescente focus su servizi a maggior valore aggiunto", ha spiegatoAmministratore Delegato di WIIT.(indebitamento) pari a -224,1 milioni di euro al 30 giugno 2025 (-212,7 milioni al 31 dicembre 2024), considerando l’impatto IFRS16 di circa Euro 14,2 milioni (Euro 11,4 milioni al 31 dicembre 2024) ed esclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 31,6 milioni al valore di mercato del 30 giugno 2025 (valore di mercato al 31 dicembre 2024 pari a Euro 38,3 milioni).