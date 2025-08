Amplifon in vetta al FTSE MIB grazie a ricoperture

Amplifon

(Teleborsa) - Scatta la rimonta per, che lievita del 4,53% in Borsa, attestandosi oggi in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo, fortemente penalizzato la scorsa settimana, beneficia oggi di ampie ricoperture.Amplifon ha annunciato la scorsa settimana il piano "Fit4Growth" finalizzato ad incrementare la redditività e rafforzare la posizione competitiva dell'azienda. Il piano prevede un miglioramento del margine Ebitda adjusted di 150- 200 punti base a regime entro il 2027. Frattanto, l'azienda ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi consolidati in crescita dell'1,6% rispetto al primo semestre del 2024, nonostante la "crescente volatilità del contesto di mercato" ed il "deterioramento dello scenario macroeconomico e geopolitico". Il risultato netto adjusted è pari a 90,5 milioni di euro, rispetto ai 107,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2024.