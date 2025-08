BP, utile rettificato 2° trimestre supera consensus

BP

(Teleborsa) -ha chiuso il 2° trimestre dell'anno con un, sostenuto dal miglioramento delle performance in tutti i suoi segmenti, a dispetto della volatilità dei prezzi del petrolio e del gas. Il dato risulta in calo rispetto ai 2,76 miliardi di dollari registrati nello stesso trimestre dell'anno precedente, madi dollari.si è attestato anel trimestre e si confronta con una perdita netta di 129 milioni di dollari relativa al pari periodo del 2024.su base annua, raggiungendo 1,52 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. I prezzi invece sono scesi a 59,74 dollari al barile dai 73,05 dollari di un anno fa.di dollari, in aumento rispetto ai 2,8 miliardi di dollari del trimestre precedente, nonostante un pagamento di 1,1 miliardi di dollari per chiudere la transazione nel Golfo del Messico.