Collextion Group lancia prima piattaforma italiana di destocking tramite cartolarizzazione

(Teleborsa) -nnuncia la prima piattaforma italiana per il destocking di magazzino tramiteL’operazione - spiega la nota - avrà come oggetto beni e crediti maturati e maturandi, generati da commesse aventi come sottostante beni presenti in magazzino. Tali beni saranno posti a garanzia e segregati, così come i flussi finanziari derivanti dalle vendite future. Le aziende potranno conferire i propri stock di prodotti finiti o semilavorati in un veicolo di cartolarizzazione gestito dal Gruppo Collextion, ottenendo liquidità immediata a condizioni competitive.aggrega i magazzini di più cedenti in portafogli diversificati, finanziati da investitori istituzionali tramite l’emissione di titoli obbligazionari. Un sistema informatico avanzato assicura la tracciabilità puntuale di ogni bene e il monitoraggio costante dei flussi finanziari, con reportistica dedicata sia per le imprese partecipanti sia per gli investitori.Con questo progetto,i propone come aggregatore, sub-servicer e monitor indipendente dell’intero processo di cartolarizzazione, garantendo elevati standard di affidabilità, sicurezza operativa e trasparenza.“Siamo entusiasti di presentare una soluzione innovativa e unica nel panorama italiano, che con la nostra piattaforma offre alle PMI uno strumento efficace per valorizzare la liquidità immobilizzata nel magazzino in modo sicuro e senza interferire con il loro ciclo operativo”, dichiarafondatore del Gruppo Collextion. “Allo stesso tempo, creiamo una nuova opportunità d’investimento per fondi e istituzioni finanziarie, fondata su asset reali e strutturata secondo le best practice di mercato. Il nostro obiettivo è contribuire alla modernizzazione dell’ecosistema finanziario italiano, mettendo in connessione economia reale e capitale istituzionale”.Il lancio dell’operazione si inserisce in un contesto favorevole, sostenuto da recenti misure governative che promuovono l’uso della cartolarizzazione come leva per lo smobilizzo delle giacenze, nel quadro delle politiche di supporto alla liquidità delle PMI. La piattaforma si allinea pienamente alle linee guida nazionali sull’innovazione finanziaria, contribuendo a rafforzare la resilienza e competitività del tessuto produttivo italiano e favorendo al contempo l’ampliamento del mercato dei capitali verso segmenti fondati su beni reali.La piattaforma debutta con un’operazione concreta:coinvolge un gruppo selezionato dpronte a cedere parte del proprio magazzino. Non si tratta solo di un progetto, ma di un’iniziativa già attiva, con un’operazione pilota, strutturata con il supporto di un primario arranger bancario nella quale Collextion ricopre il ruolo di sub-servicer e monitor indipendente. I titoli emessi – suddivisi in tranche senior, mezzanine e junior – saranno sottoscritti da investitori qualificati, tra cui fondi specializzati in crediti alternativi.