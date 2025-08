Credem, utile netto 1° semestre sale a 371,8 milioni (+14,8%)

Credem

(Teleborsa) - Nel 1° semestre dell'anno,in crescita delrispetto al pari periodo del 2024 (pari a 278,1 al netto del beneficio di 93,7 milioni di euro derivanti dal trasferimento delle attività di merchant acquiring). Ilannualizzato si attesta, il ROTE normalizzato annualizzato al 15,4%.Ildel semestre si attesta a% rispetto a fine giugno 2024). All’interno dell’aggregato, ilè pari a 474,4 milioni di euro, rispetto a 570,2 milioni di euro nel primo semestre 2024 (-16,8%). Ilsi attesta a 462,7 milioni di euro, rispetto a 459,4 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente (+0,7%). Leda servizi bancari sono pari a 102,4 milioni di euro (-2,5%).Ilè pari a 474,8 milioni di euro, rispetto a 585,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente (-18,8%). Ilsi attesta a 420,5 milioni di euro, rispetto a 532,1 milioni di euro nel primo semestre 2024 (-21%).si attestano a 36,7 miliardi di euroSono stati acquisiti oltre. Lacomplessiva da clientela raggiunge complessivamente quotadi euro"Gli eccellenti risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione sono la testimonianza della capacità del nostro Gruppo di creare valore per tutti gli stakeholder nei diversi scenari di mercato. L'assetto strategico che garantisce diversificazione delle fonti di ricavo, i costanti investimenti su persone ed innovazione, la capacità di dialogare con famiglie ed imprese per garantire supporto e benessere, l'impegno per la sostenibilità e la costante attenzione alla qualità dell'attivo sono i capisaldi di un progetto di lungo periodo che siamo convinti possa garantire un virtuoso sviluppo anche in futuro", ha spiegato neoeletto Direttore generale, nel segno della continuità rispetto alla gestione dello scomparso predecessore Angelo Campani.Il(Gross NPL Ratio) è statorispetto al 2,5% della media delle banche significative italiane e al 2,3% medio delle banche europee, ilsi è attestatoe il costo del credito annualizzato è stato pari a 3 bps.Ilcalcolato su Credemholding è pari, ai massimi livelli del sistema con oltre 1,6 miliardi di euro di margine sui requisiti patrimoniali di vigilanza;assegnato al Gruppo per il 2025, tra i più bassi tra le banche italiane vigilate da BCE,includendo anche il SyRB, il nuovo buffer di capitale aggiuntivo introdotto da Banca d’Italia.è pari aled ilè pari alIl Gruppo, a seguito della pubblicazione dei risultati dellodello scorso 1 agosto, ha confermato unacon un impatto di capitale in caso di andamento negativo dell’economia che ricade(0-300 bps di CET1) e ampiamente migliore rispetto sia alla media dei Gruppi partecipanti all'esercizio BCE che a quella dei Gruppi Bancari coinvolti nell'esercizio EBA.