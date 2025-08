Fine Foods, marginalità e ricavi in aumento nel semestre

Fine Foods

(Teleborsa) - Iconsolidati del primo semestre 2025 diammontano a €128,7 milioni, registrando una crescita del 4,8% rispetto ai €122,8 milioni del pari periodo del 2024.L’ EBITDA Adjusted dei primi sei mesi del 2025 raggiunge €21,6 milioni, +35% rispetto ai €16 milioni del corrispondente periodo del 2024. L’EBITDA si attesta a €20,3 milioni, +27% rispetto ai €16 milioni dei primi sei mesi del 2024. L’EBITDA Margin Adjusted è del 16,8%, in forte incremento rispetto al 13% del primo semestre 2024. L’EBITDA Margin è del 15,8% (13% nel pari periodo del 2024).L’del primo semestre 2025 si attesta a €13,8 milioni ed evidenzia un aumento del 67% rispetto agli €8,3 milioni del primo semestre 2024. L’EBIT ammonta a €12,5 milioni, in significativa crescita rispetto agli €8,3 milioni di H1 2024.Ilnei primi sei mesi del 2025 è di €9,7 milioni, oltre il doppio rispetto ai €4,5 milioni dei primi sei mesi del 2024. Il Risultato di Periodo è di €8,8 milioni, rispetto a €4,5 milioni del pari periodo 2024.Ladel Gruppo al 30 giugno 2025 è di €51,6 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2024 di €35,3 milioni."Il secondo trimestre 2025 ha visto tutte e tre le BU in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, portando a, pur in un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da incertezza. I mercati in cui operiamo mostrano ancora prospettive generali di crescita sia a livello europeo sia globale, anche se il mercato nutraceutico dedicato ai prodotti per il controllo del peso è in un momento di ridefinizione. Abbiamo da tempo iniziato un processo di espansione e ottimizzazione della capacità produttiva: il nuovo stabilimento Pharma a Brembate è stato di fatto completato e, una volta ricevuto il nulla osta da parte delle autorità competenti, potrà iniziare a produrre; all’acquisto del terreno destinato all’ampliamento della capacità della BU Nutra seguiranno i primi investimenti. Inoltre, la BU Cosmetics sta iniziando ad affacciarsi sul mercato in cui opera con soluzioni innovative e di alta qualità, anche grazie alla piena sinergia con la BU Nutra”, commenta