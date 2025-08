Gefran, ricavi e margini in crescita nel primo semestre

Gefran

(Teleborsa) - I ricavi nel primo semestre 2025 disono pari a 72,2 milioni di Euro, mostrando una crescita del 5,3% rispetto al pari semestre 2024, quanto ammontavano a 68,5 milioni di Euro.Il EBITDA ) al 30 giugno 2025 è positivo per 13,8 milioni di Euro (13,3 milioni di Euro alla chiusura del primo semestre 2024) e corrisponde al 19,1% dei ricavi (mentre al 30 giugno 2024 era pari al 19,5% dei ricavi).Il(EBIT) al 30 giugno 2025 è positivo e pari a 9,8 milioni di Euro (13,6% dei ricavi) e si confronta con un EBIT pari a 9,4 milioni di Euro del primo semestre 2024 (13,6% dei ricavi), rilevando un aumento di 0,4 milioni di Euro. La variazione è sostanzialmente frutto delle stesse dinamiche illustrate per l’EBITDA.Ilalla chiusura del primo semestre 2025 è positivo, ammonta a 6,6 milioni di Euro (9,2% sui ricavi) e si confronta con il risultato positivo e pari a 7,2 milioni di Euro del medesimo periodo dell’esercizio precedente (10,5% sui ricavi). La variazione, negativa per 0,5 milioni di Euro, attiene all’andamento della gestione finanziaria e fiscale, che inficiano il maggior EBIT generato.A seguito dell’acquisizione del 60% delle quote di CZ Elettronica e Mecatronica (avvenuta ad aprile 2025), spiega la società nella nota dei conti, il Risultato netto attribuibile al Gruppo Gefran nel primo semestre 2025 è pari ad 6,6 milioni di Euro.Laal 30 giugno 2025, è positiva e pari a 27,3 milioni di Euro, mentre il dato di fine 2024 era positivo per 34,2 milioni di Euro.