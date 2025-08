Italmobiliare, buyback per oltre 685 mila euro

Italmobiliare

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 30 giugno 2025, dal 29 luglio al 4agosto 2025 sono statecomplessivamente, pari allo 0,056% del capitale, a un prezzo medio di euro 28,6617 per azione, e per unpari aAl 4 agosto, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 299.233 azioni proprie, pari allo 0,704% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 27,4 euro.