Lear Corporation, Urso: manifestazione interesse da gruppo italo-cinese

(Teleborsa) - Progressi nella vertenzaazienda americana attiva nella produzione di sistemi per sedili e sistemi elettrici ed elettronici per l'industria automobilistica. In occasione del tavolo di aggiornamento odierno al Mimit, la proprietà ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse,per la reindustrializzazione dello stabilimento di Grugliasco (TO).Durante il confronto - spiega il Mimit - l'azienda ha evidenziato che l"Stiamo lavorando per dare una risposta industriale e occupazionale concreta e duratura al territorio. L'interesse manifestato per rilanciare il sito di Grugliasco è un segnale importante che conferma l’attrattività del nostro sistema produttivo, anche in un momento di difficoltà del settore auto", ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Accompagneremo questo percorso di rilancio garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro eha concluso.a Regione Piemonte, gli enti locali, Sviluppo Lavoro Italia (SLI) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali.con l'obiettivo di analizzare l'evoluzione del negoziato e l’eventuale profilo dei potenziali investitori."Chiediamo di aprire una procedura di uscite volontarie con incentivi rilevantilo chiedono Fim, Fiom, Uilm nazionali dopo la riunione tenutasi oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la Direzione di Lear ha dato un aggiornamento sulla situazione dello stabilimento di Torino, che, evidenziano i sindacati, "continua a patire una perdita di volumi produttivi e che oggi conta 376 lavoratori, giacché 19 hanno trovato ricollocazione esterna grazie alla attività di outplacement".che è in corso una negoziazione con un gruppo italo cinese, che ha manifestato la intenzione di avviare un progetto di reindustrializzazione dello stabilimento torinese capace di assorbire circa 200/250 persone. Il piano di reindustrializzazione potrebbe diventare esecutivo subito dopo la sigla dell'accordo definitivo prevista a ottobre", sottolineano Fim, Fiom, Uilm nazionali., ma anche con molta cautela, giacché ancora non è conclusa una intesa vincolante con l'investitore e ancora non consociamo l'identità di quest'ultimo. In attesa di valutare la sua solidità e la credibilità del piano industriale, esprimiamo in ogni caso sin d'ora l'esigenza di offrire tutela a tutti i lavoratori". "Confidiamo di ricevere le necessarie risposte al prossimo incontro ministeriale del 9 settembre"