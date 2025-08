Mare Group: conclusa con successo OPAS su Eles, superato il 29% del capitale

Mare Group

Eles

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale, avente a oggetto azioni ordinarie die le azioni a voto plurimo denominate “Azioni B” di Eles, e in vista dell’erogazione dei corrispettivi, prevista per l’8 agosto, comunica, in base ai dati provvisori comunicati da Intermonte, di aver raggiunto una partecipazione superiore al 29% del capitale sociale e, al 28% dei diritti di voto della società.Si tratta della prima volta, dalla nascita di Eles, che un azionista supera la soglia detenuta dal fondatore: ", realizzando pienamente l’obiettivo della OPAS, più volte dichiarato", si legge in una nota.Con un primo semestre 2025 in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-17% nella divisione semiconduttori e un -42% nell’automotive), l’attuale assetto di Eles necessita di una nuova prospettiva. Mare Group, continua la nota, "è pronta ad assumersi la responsabilità di guidare una nuova fase, con l’obiettivo di ricostruire una direzione industriale solida, integrare tecnologie e competenze, valorizzare ciò che ha il maggior potenziale e allineare energie oggi frammentate"., ha dichiarato: “La crescita non è un’opzione, ma una responsabilità. Il mercato si è espresso in modo inequivocabile: serve un intervento diretto, e, ma non sono sufficienti: serve una struttura più solida, una regia industriale integrata, una strategia più ambiziosa. Mare Group è pronta a guidare questa trasformazione con determinazione e metodo. È tempo di un cambio di direzione".