OCSE, inflazione giugno sale al 4,2%

(Teleborsa) - Aumenta l'inflazione nell'area OCSE a giugno, attestandosi al 4,2% dal 4% di maggio. E' quanto rileva l'OCSE, segnalando che l'inflazione complessiva è cresciuta in 21 dei 38 paesi. È diminuita in 7 paesi ed è rimasta stabile o sostanzialmente stabile in 10.In particolare, si registrano aumenti significativi di 0,5 punti percentuali in Repubblica Ceca, Estonia e Svezia. In Turchia persiste il tasso più elevato, al 35%.I tassi più bassi sono stati osservati, invece, in Costa Rica (-0,2%), Svizzera (0,1%) e Finlandia (0,2%). In l'Italia l'inflazione si attesta all'1,7% dopo l'1,6% registrato a maggio.su base annua nell'OCSE è tornata positiva a giugno, dopo essere stata negativa nei due mesi precedenti e si è attestata appena al di sotto dell'1% nell'intera area OCSE, con 16 paesi OCSE che hanno comunque registrato cali.è rimasta stabile al 4,6%, sebbene 21 paesi abbiano registrato un aumento e solo 12 un calo. Nei restanti 5 paesi OCSE, l'inflazione alimentare ha mostrato variazioni minime.(inflazione al netto di alimentari ed energia) è rimasta sostanzialmente stabile al 4,5%., l'inflazione su base annua è salita al 2,6% a giugno, rispetto al 2,4% di maggio, a fronte di un calo più lento dei prezzi dell'energia. I maggiori aumenti dell'inflazione complessiva (0,3 punti percentuali) sono stati registrati in Francia e negli Stati Uniti. In Francia, l'inflazione dei servizi è aumentata, mentre negli Stati Uniti l'inflazione alimentare è aumentata. L'inflazione complessiva è aumentata leggermente anche in Canada, di 0,2 punti percentuali. Al contrario, è diminuita in Giappone, dove il calo dell'inflazione energetica ha compensato l'aumento dell'inflazione alimentare. L'inflazione complessiva è rimasta sostanzialmente stabile negli altri paesi del G7. L'inflazione di fondo ha continuato a essere il principale fattore che ha contribuito all'inflazione complessiva nei paesi del G7, fatta eccezione per il Giappone, dove l'inflazione complessiva dei prodotti alimentari ed energetici ha avuto un impatto maggiore., l'inflazione su base annua misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) è rimasta sostanzialmente stabile, al 2,0% a giugno, in aumento rispetto all'1,9% di maggio. A luglio 2025, secondo la stima rapida di Eurostat, l'inflazione complessiva su base annua nell'area dell'euro è rimasta stabile, con l'inflazione di fondo invariata e l'inflazione dei prodotti energetici sostanzialmente stabile. Si stima che l'inflazione dei servizi su base annua nell'area dell'euro sia scesa al 3,1% a luglio, dal 3,3% di giugno., l'inflazione su base annua è rimasta stabile, al 3,9% a giugno. L'inflazione complessiva è aumentata in Cina, pur rimanendo prossima allo zero. L'inflazione complessiva è aumentata anche in Indonesia e Sudafrica, mentre è diminuita in India ed è rimasta sostanzialmente stabile in Brasile e Arabia Saudita. In Argentina l'inflazione ha continuato a diminuire, raggiungendo il 39,4%.