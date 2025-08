PA, rinnovato contratto personale Carriera prefettizia 2022-2024

(Teleborsa) - E' stato sottoscritto. Lo comunica il ministero per la Pubblica amministrazione in una nota."Un passaggio importante - si legge in una nota -, avviato a gennaio di quest'anno, che interessa circa 1.000 unità disi è svolto alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, del sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, e del sottosegretario all'Economia e Finanze, Federico Freni. L'accordo e' stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative Sinpref ed AP- Associazione sindacale prefettizi; non ha aderito al rinnovo Snadip-Cisal.