Tinexta, accordo Advent-Nextalia con Tecno Holding per acquisire il 38,7%. Poi OPA e delisting

Tinexta

(Teleborsa) - Advent International (“Advent”) per conto di alcuni fondi di private equity gestiti e/o assistiti dalla stessa, e("Nextalia"), per conto dei fondi Nextalia Private Equity e Nextalia Flexible Capital (unitamente gli “Sponsor”), annunciano la sottoscrizione di accordi vincolanti per l’acquisizione di una partecipazione indall’attuale azionista di maggioranza Tecno Holding.L’operazione, spiega una nota congiunta, prevede l’acquisizione di una partecipazione pari al 38.74% del capitale sociale di Tinexta, detenuta dall’attuale azionista di maggioranza Tecno Holding, da parte di fondi di investimento gestiti da Advent e Nextalia e la promozione, di concerto con Tecno Holding di un’per le azioni di Tinexta, finalizzata al delisting dal mercato Euronext STAR Milan, al medesimo prezzo (pari a euro 15 per azione) corrisposto a Tecno Holding nell’ambito della Compravendita.Il perfezionamento della Compravendita e il conseguente lancio dell’Offerta sono soggetti all’approvazione dell’Operazione da parte dell’assemblea degli azionisti di Tecno Holding, convocata per il 7 agosto 2025, e all’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.Una volta soddisfatte tali condizioni, gli Sponsor perfezioneranno la Compravendita e si procederà alla promozione dell’Offerta, informando tempestivamente il mercato.Al termine dell’Operazione e in ipotesi di pieno successo dell’Offerta, gli Sponsor deterranno la maggioranza delle azioni di Tinexta e Tecno Holding manterrà una quota di minoranza significativa., ha commentato: “Questa operazione segna une offre un’opportunità rilevante per creare valore e imprimere una forte accelerazione alla crescita in settori ad elevato potenziale. L’investimento ci posiziona su un asset che ha le carte in regola per diventare un consolidatore e un attore di riferimento nel mercato del Digital Transaction Management. Il nostro obiettivo è fornire al Gruppo una chiara direzione strategica e un’impronta industriale di lungo periodo. Grazie alla sua profonda esperienza industriale e finanziaria e al suo vasto network di relazioni, Nextalia sarà al fianco del Gruppo per supportare la piena realizzazione del piano di crescita. Tutto ciò conferma, inoltre, la nostra capacità di cogliere le opportunità più interessanti nel mercato italiano, portando a termine operazioni complesse e di grande impatto in partnership con investitori internazionali di primo piano"., ha commentato: “Tinexta vanta uno straordinario track record di innovazione ed è ben posizionata per affermarsi come leader europeo.. L’unione delle forze con Nextalia e Tecno Holding ci offre un’opportunità unica per accompagnare l’azienda nella prossima fase di sviluppo, rafforzandone le capacità di innovazione, favorendone l’espansione internazionale e generando valore nel lungo periodo. Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con il management e con i nostri partner per accelerare la strategia di crescita di Tinexta"., ha commentato: “Siamo molto lieti di collaborare con Advent e Nextalia, che rappresentano i partner ideali per sostenere lo sviluppo di Tinexta nei prossimi anni, grazie al loro prezioso contributo in termini di competenze finanziarie e industriali. Riteniamo che, anche in virtù del network e delle competenze globali di Advent e Nextalia, Tinexta sia pronta a compiere un, in particolare a livello internazionale. Siamo inoltre fiduciosi che l’operazione rafforzerà la posizione del Gruppo come polo di talent retention e di alta attrattività per nuove risorse altamente qualificate, con benefici per tutti gli stakeholder di Tinexta".