Altea Green Power: collocato con successo bond non convertibile da 10 milioni, garantito al 50% da Sace

Altea Green Power

BPER Banca

(Teleborsa) -, azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di “green energy”, rende noto di aver collocato il 100% del prestito obbligazionario, garantito al 50% da SACE, non convertibile e non subordinato a tasso variabile, per un ammontare complessivo di Euro 10 milioni.Il Prestito Obbligazionario è stato sottoscritto integralmente da(“BPER”) in qualità di primo sottoscrittore e trasferito per una quota pari al 50%, quindi di 5 milioni, a(CDP), in qualità di co-investitore del Prestito Obbligazionario.Nel contesto dell’operazione SACE ha rilasciato una garanzia autonoma per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, con una copertura fino al 50% del valore nominale complessivo del prestito (la “Garanzia SACE”).Nel contesto dell’operazione, BPER Banca ha agito quale arranger, primo sottoscrittore e dealer del Prestito - che è stato in parte trasferito dal dealer a Cassa Depositi e Prestiti (CDP e congiuntamente a BPER, gli “Investitori”) - e co-investitore.