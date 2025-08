BPER, utile 1° semestre a 903,5 milioni migliore di sempre

BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con, confermandosi punto di, in linea con le linee guida del Piano "B:Dynamic | Full Value 2027". Obiettivo che la Banca conta di rafforzare anche grazie all'Nel primo semestre dell'anno,di pertinenza della Capogruppo risulta pari a, anche grazie all’apporto dell’utile del secondo trimestre, il più alto in assoluto."I risultati del primo semestre dimostrano la capacità di BPER di continuare a generare valore e sono tanto più significativi considerato il macroscenario caratterizzato da costante incertezza e dall’accelerazione del calo dei tassi di interesse. Trimestre dopo trimestre continuiamo a sostenere i progetti di imprese, famiglie e territori, grazie al quotidiano lavoro dei colleghi e a un’offerta sempre più completa e innovativa, in grado di rispondere alle differenti necessità della clientela", sottolinea, aggiungendo "questi risultati sono frutto dell’importante lavoro di trasformazione e sviluppo intrapreso con il nostro piano industriale 'B:Dynamic | Full Value 20272, grazie al quale stiamo rafforzando il nostro posizionamento come banca di riferimento per i clienti. Con l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER questo sviluppo sarà ulteriormente accelerato. Insieme siamo già oggi una realtà più grande e più forte, al servizio di circa 6 milioni di clienti, con circa 2.000 filiali distribuite in tutta Italia e circa €410 miliardi di asset finanziari. Si apre ora una nuova fase di crescita per tutto il Gruppo e per i territori in cui operiamo".Ilsi attesta a 1.626,0 milioni, in calo del 3,4% rispetto al primo semestre 2024, in uno scenario di riduzioneaccelerata dei tassi di interesse. Lesono in crescita a 1.063,5 milioni (+4,8% semestre su semestre), grazie a commissioni relative ai servizi di investimento che si attestano a 465,5 milioni (+9,2%). Ilnetti ammonta a 2.852,0 milioni (+3,4%). Glisono pari a 1.328,1 milioni (-4,9%).Lada clientela si attesta a 120,8 miliardi, in aumento di 3,3 miliardi anno su anno, grazie alla forza della Banca nell’attrarre la liquidità dei clienti. Laè cresciuta a 74,1 miliardi (+8%); la raccolta amministrata ammonta a 96 miliardi (+5,1%); il dato relativo alleè pari a 21,3 miliardi (+0,7%). Iverso la clientela sono pari a 92,7 miliardi (+4,2%), in aumento grazie all’attività di sviluppo da parte di tutta la rete BPER.L’approccio rigoroso nella gestione del credito deteriorato ha consentito alla Banca di confermare gli: l’incidenza dei crediti deteriorati verso clientela è in miglioramento anno su anno, sia a livello lordosia a livello nettoI ratios patrimoniali al 30 giugno 2025 confermano la solidità patrimoniale:ratio pari a 16,2%15 (15,8% al 31 dicembre 2024);pari a 18,2%16 (17,9% al 31 dicembre 2024); Total Capital ratio pari a 21,0%17 (20,8% del 31 dicembre 2024).Alla luce della performance del secondo trimestre, laper quanto riguarda i, attesi a circa 5,5 miliardi rispetto ai circa 5,4 miliardi indicati in precedenza, ila circa il 50% dal 51% precedentemente indicato, ed ilsuperiore al 15,5% dal 15% segnalato in precedenza.