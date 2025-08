Finecobank, raccolta netta luglio lievita a 1,2 miliardi (+62%)

Finecobank

(Teleborsa) -chiude il mese di luglio con unache si mantiene su livelli particolarmente robusti a, confermando l’accelerazione dell’interesse per gli investimenti in risparmio gestito da parte di una clientela in costante crescita.registra un consistente incremento su base annua dellapari a 448 milioni (+47% dai 304 milioni di luglio 2024), con il contributo diche è pari a 303 milioni. Lasi attesta a 347 milioni, mentre laammonta a 430 milioni.la raccoltasi attesta a 3,1 miliardi, quellasale a 4 miliardi e quella ina 0,8 miliardi.a luglio sono stimati a circa 19 milioni, grazie al continuo ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma. Da inizio anno i ricavi stimati sono pari a circa 147 milioni (+14% a/a).