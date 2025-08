Istat, produzione industriale cresce dello 0,2% a giugno

(Teleborsa) -in Italia registra una. Secondo gli ultimi dati dell', l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra un. L'aumento - spiega l'Istat - è, con l’esclusione dei beni di consumo.L’indice destagionalizzato mostra un calo congiunturale solo per i(-0,9%); viceversa si osservano aumenti, sebbene assai contenuti, per i(+0,2%) e per(+0,1% per entrambi i settori).Risultaanche l’andamento congiunturale del, che registra in media unrispetto ai tre mesi precedenti., al netto degli effetti di calendario, l’indice generale della(i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come a giugno 2024). La dinamica tendenziale è negativa per tutti i principali raggruppamenti di industrie - beni strumentali (-1,4%), beni intermedi (-2,1%) e beni di consumo (-3,0%) - con l’eccezione dell’energia (+7,3%).di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la fabbricazione di coke ei (+15,7%),(+6,2%) e la fornitura di(+4,7%). Le flessioni più rilevanti si riscontrano, invece, nelle industrie(-8%), nella produzione di(-3,2%) e nella fabbricazione die nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-3% per entrambi i settori).Il calo della produzione si estende anche alcon una riduzione tendenziale delcommenta l', ricordando che "dopo che in aprile si era interrotto il calo su base tendenziale che durava dal febbraio 2023, ossia da 26 mesi consecutivi, non accenna a interrompersi la nuova dinamica negativa, con una diminuzione dello 0,9% su base annua". "Il dato positivo rispetto a maggio, non è consolante, - si afferma - perché si tratta di un misero +0,2%, quando nel mese precedente c'era stato un crollo dello 0,8%".