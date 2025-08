Talea Group, Fabrizio Mutti nominato Chief Restructuring Officer

Talea Group

(Teleborsa) -, nata dal rebranding di Farmaè quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che,presso la Camera di Commercio Competente, è stato, per il collegamento e coordinamento nell’ambito della CNC tra advisors legali e finanziari.Mutti, professionista con oltre 25 anni di esperienza nel diritto societario, fallimentare e nella gestione della crisi d’impresa, ha maturato una solida expertise in operazioni di ristrutturazione aziendale, procedure concorsuali e piani di risanamento, anche in contesti ad alta complessità.La nomina del CRO - spiega una mota - rappresenta unaadottate nei processi di ristrutturazione aziendale. Quale figura manageriale altamente specializzata nella gestione delle crisi d’impresa, Mutti assisterà il management della Società nel percorso di realizzazione della fase esecutiva del piano di risanamento, con il compito di supportarne l’attuazione, monitorare costantemente l’andamento dei flussi finanziari, facilitare il dialogo con i principali stakeholder e fornire raccomandazioni per assicurare la coerenza e l’efficacia delle azioni intraprese. Il suo contributo è volto ad assicurare la migliore continuità nel percorso di rilancio.