Vinext ammessa alle negoziazioni su EGM: debutta l'8 agosto

(Teleborsa) -, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia, la brassicoltura e proposte innovative per il settore agroalimentare, ha ottenuto dal'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su EuronextGrowth Milan, il listino dedicato alle PMI.L'ammissione alle negoziazioni, il cui, è avvenuta dopo aver chiuso con successo il collocamento di n° 999.555 azioni ordinarie, derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 24 aprile 2025. Il prezzo dell’offerta è stato fissato in 2 euro per Azione e la raccolta complessiva è stata pari a circa 1,9 milioni di euro con una capitalizzazione prevista alla data di inizio negoziazioni di Euro 5,2 milioni con riferimento alle sole azioni ordinarie (Euro 5,6 milioni incluse le azioni a voto plurimo). Nell’ambito dell’operazione, l’anchor investor International Technologies ha sottoscritto n. 555.555 azioni ordinarie al prezzo di emissione di Euro 1,80 per azione (pari a un prezzo di IPO scontato del 10%), assumendo un impegno di lock-up della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni."L'operazione ha registrato un', con una domanda complessiva che ha superato di oltre il 30% il numero massimo di azioni previsto. Particolarmente rilevante è stata la partecipazione di investitori istituzionali di primario livello, a conferma dele nelle prospettive di crescita della Società. La quotazione in Borsa è motivo di grande orgoglio e rappresenta per noi l’inizio di un nuovo percorso e non un traguardo. È una sceltastrategica per rafforzare la nostra solidità,, collaboratori e comunità. Puntiamo a raggiungere nuovi obiettivi rimanendo fedeli ai nostri valori fondanti: sostenibilità, qualità e innovazione. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che ci hanno accompagnato con convinzione in questa fase: colleghi, clienti, advisor e tutti gli investitori che hanno sostenuto questo processo", commentaLa quota detenuta dal mercato post quotazione sarà pari al 16,95% del capitale sociale (escludendo le Azioni a Voto Plurimo) rappresentata da n° 444.000 azioni ordinarie sottoscritte da investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.Alla data di inizio negoziazioni e ad esito del collocamento, il capitale sociale di Vinext sarà rappresentato da 2.619.555 Azioni Ordinarie e da n. 180.000 Azioni a Voto Plurimo prive di valore nominale.L'operazione ha previsto anche l’emissione di n. 999.555 warrant nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 1 Azione Ordinaria posseduta a favore di tutti coloro che hanno sottoscritto le Azioni Ordinarie nell’ambito del Collocamento, validi per sottoscrivere, alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant, le Azioni di Compendio in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.