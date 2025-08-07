Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 6/08/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,39 miliardi di euro, con un incremento di ben 627,3 milioni, pari al 22,72% rispetto ai precedenti 2,76 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.Su 637 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 273 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 322 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.