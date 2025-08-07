Milano 10:28
41.206 +0,48%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:28
9.138 -0,29%
Francoforte 10:28
24.144 +0,92%

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 6/08/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,39 miliardi di euro, con un incremento di ben 627,3 milioni, pari al 22,72% rispetto ai precedenti 2,76 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.

Su 637 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 273 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 322 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
