Milano 10:29
41.213 +0,50%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:29
9.140 -0,26%
Francoforte 10:29
24.169 +1,02%

Borse europee positive. Al via oggi i dazi

A Milano rally per Interpump

(Teleborsa) - Partenza in aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, nel giorno in cui scatta l'entrata in vigore dei dazi decisi dall'amministrazione Trump, che per l'Unione europea sono stati fissati al 15%.

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 64,92 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.

Tra i mercati del Vecchio Continente trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; debole Londra con un modesto ribasso dello 0,24%. Performance positiva per Parigi che mostra un moderato rialzo dello 0,30%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 43.731 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Interpump, che segna un forte rialzo del 3,71%, all'indomani dei conti di bilancio.

Prysmian avanza del 2,29%.

Bene le banche. Si muove in territorio positivo Banco BPM, mostrando un incremento dell'1,73%. Forte Unicredit, che segna un piccolo aumento dell'1,33%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -2,88%.

Giornata fiacca per STMicroelectronics, che segna un calo dell'1,17%.

Piccola perdita per Tenaris, che scambia con un -1,03%.

Tentenna Enel, che cede lo 0,63%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Webuild (+2,94%), Pharmanutra (+2,11%), ENAV (+1,78%) e BFF Bank (+1,64%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Garofalo Health Care, che ottiene -1,05%.

Sostanzialmente debole Avio, che registra una flessione dell'1,00%.

Si muove sotto la parità GVS, evidenziando un decremento dello 0,90%.
