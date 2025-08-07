Borse europee positive. Al via oggi i dazi

(Teleborsa) - Partenza in aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee, nel giorno in cui scatta l'entrata in vigore dei dazi decisi dall'amministrazione Trump, che per l'Unione europea sono stati fissati al 15%.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 64,92 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%. Tra i mercati del Vecchio Continente
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia; debole Londra
con un modesto ribasso dello 0,24%. Performance positiva per Parigi
che mostra un moderato rialzo dello 0,30%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 43.731 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben comprata Interpump
, che segna un forte rialzo del 3,71%, all'indomani dei conti di bilancio. Prysmian
avanza del 2,29%.
Bene le banche. Si muove in territorio positivo Banco BPM
, mostrando un incremento dell'1,73%. Forte Unicredit
, che segna un piccolo aumento dell'1,33%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -2,88%.
Giornata fiacca per STMicroelectronics
, che segna un calo dell'1,17%.
Piccola perdita per Tenaris
, che scambia con un -1,03%.
Tentenna Enel
, che cede lo 0,63%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Webuild
(+2,94%), Pharmanutra
(+2,11%), ENAV
(+1,78%) e BFF Bank
(+1,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Garofalo Health Care
, che ottiene -1,05%.
Sostanzialmente debole Avio
, che registra una flessione dell'1,00%.
Si muove sotto la parità GVS
, evidenziando un decremento dello 0,90%.