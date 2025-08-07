Borse europee positive. Al via oggi i dazi

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, nel giorno in cui scatta l'entrata in vigore dei dazi decisi dall'amministrazione Trump, che per l'Unione europea sono stati fissati al 15%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 64,92 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; debolecon un modesto ribasso dello 0,24%. Performance positiva perche mostra un moderato rialzo dello 0,30%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 43.731 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,71%, all'indomani dei conti di bilancio.avanza del 2,29%.Bene le banche. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,73%. Forte, che segna un piccolo aumento dell'1,33%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,17%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%.Tentenna, che cede lo 0,63%.Tra i(+2,94%),(+2,11%),(+1,78%) e(+1,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.