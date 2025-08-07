EF Solare Italia, accordo di finanziamento da 2,2 miliardi per supportare piano industriale

(Teleborsa) - EF Solare Italia
, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa, ha sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento green loan
su base Project Finance non recourse del valore complessivo di 2,2 miliardi
di euro di cui 1,7 miliardi committed.
Il finanziamento consente l’ottimizzazione della struttura finanziaria
attraverso il rifinanziamento di debito esistente per 1,3 miliardi di euro, mettendo a disposizione nuove risorse
finanziarie per sostenere le linee strategiche del piano industriale nei prossimi anni. Tali risorse saranno destinate a completare il piano di revamping e repowering degli impianti esistenti
ed a sostenere lo sviluppo della pipeline greenfield
.
"La chiusura di un finanziamento in Project Financing, che nel 2025 è il più grande ad oggi in Italia nel settore
, è un’importante conferma della fiducia nel nostro modello di business da parte del sistema bancario italiano e internazionale. L'operazione costruisce una solida impalcatura finanziaria di base, costituita dal rifinanziamento del debito
project pre-esistente, al quale si aggiungono delle linee "committed" e "accordion"
con procedure di accesso agili, flessibili e pensate per finanziare gli investimenti
del Gruppo nei prossimi anni,” ha dichiarato Sabino Lorusso
, CFO di EF Solare Italia.
“Questa operazione è un passaggio strategico
che ci consente di rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e di supportare la nostra visione industriale futura basata sul rinnovamento e potenziamento di impianti esistenti, oltre allo sviluppo di nuovi asset rinnovabili", ha concluso Andrea Ghiselli
, CEO di EF Solare Italia.
Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di primari istituti finanziari italiani ed europei
, tra cui: Banco BPM, BNP Paribas – Italian Branch, Crédit Agricole CIB – Milan Branch, ING Bank – Milan Branch, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB, e UniCredit con il ruolo di Global Coordinator, Green Loan Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Bayerische Landesbank e BPER Banca con il ruolo di Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Milan Branch , Cassa Depositi e Prestiti, Société Générale Milan Branch e Société Générale Luxembourg nel ruolo di Mandated Lead Arranger e Original Lender. Inoltre, UniCredit avrà anche il ruolo di Banca agente, Security Agent ed agirà da Banca Depositaria e ING Bank avrà anche il ruolo di Hedging Coordinator.