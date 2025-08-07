EF Solare Italia, accordo di finanziamento da 2,2 miliardi per supportare piano industriale

(Teleborsa) -, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa,su base Project Finance non recourse deldi euro di cui 1,7 miliardi committed.Il finanziamento consenteattraverso il rifinanziamento di debito esistente per 1,3 miliardi di euro, mettendo a disposizionefinanziarie per sostenere le linee strategiche del piano industriale nei prossimi anni. Tali risorse saranno destinate a completare il piano died a sostenere lo"La chiusura di un finanziamento in Project Financing, che nel 2025 è, è un’importante conferma della fiducia nel nostro modello di business da parte del sistema bancario italiano e internazionale. L'operazione costruisce una solida impalcatura finanziaria di base, costituita dalproject pre-esistente, al qualecon procedure di accesso agili, flessibili e pensatedel Gruppo nei prossimi anni,” ha dichiarato, CFO di EF Solare Italia.“Questa operazione è unche ci consente di rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e di supportare la nostra visione industriale futura basata sul rinnovamento e potenziamento di impianti esistenti, oltre allo sviluppo di nuovi asset rinnovabili", ha concluso, CEO di EF Solare Italia.Il finanziamento è stato, tra cui: Banco BPM, BNP Paribas – Italian Branch, Crédit Agricole CIB – Milan Branch, ING Bank – Milan Branch, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB, e UniCredit con il ruolo di Global Coordinator, Green Loan Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Bayerische Landesbank e BPER Banca con il ruolo di Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Milan Branch , Cassa Depositi e Prestiti, Société Générale Milan Branch e Société Générale Luxembourg nel ruolo di Mandated Lead Arranger e Original Lender. Inoltre, UniCredit avrà anche il ruolo di Banca agente, Security Agent ed agirà da Banca Depositaria e ING Bank avrà anche il ruolo di Hedging Coordinator.