Federal Reserve, Waller si afferma fra i favoriti alla successione di Powell

(Teleborsa) - Il governatore della Federal Reservecome uno dei. Lo rivela Bloomberg, citando fonti vicine alla questione.I consiglieri del presidente Donald Trump, in cerca di un sostituto di Jerome Powell, il cui mandato scadrà nel 2026, sarebbero "rimasti colpiti dalla volontà di Waller di adottare, e dalla suadella Fed nel suo complesso"."Penso che il Governatore Waller abbia davvero conquistato un curriculum impressionante negli ultimi due anni alla Fed con le sue previsioni sull'inflazione e su dove la politica della Fed avrebbe dovuto muoversi per rispondere a tale inflazione", ha dichiarato uno Consulenti Economici della Casa Bianca.Waller avrebbe ancheper discutere della sua eventuale nomina, ma non avrebbe ancora incontrato Trump in persona."Il Presidente Trump nominerà le persone più competenti ed esperte", ha precisato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai in una nota, aggiungendo che "a meno che non provenga dallo stesso Presidente Trump", qualsiasi discussione sulle nomine "andrebbe considerata pura speculazione".stesso però ha dichiarato mercoledì, in una intervista alla Cnbc, che l'amministrazionee che il Segretario al Tesoro. Bessent assieme al Vicepresidente JD Vance e al Segretario al Commercio Howard Lutnick fanno parte del comitato di ricerca del successore di Powell.Nella rosa dei candidati ci sarebbe anche l'economista, che attualmente è consigliere economico di Trump, e, ex membro del Consiglio dei governatori della Fed. Entrambi hanno fatto un'impressione molto positiva al Presidente Trump.Frattanto, la ricerca di un nuovo presidente della Fed sta procedendo in parallelo alla, che ha annunciato di voler lasciare anticipatamente il Board della Fed.