Milano 10:33
41.249 +0,58%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:33
9.143 -0,24%
Francoforte 10:33
24.167 +1,01%

Germania, frena la produzione industriale a giugno. Peggio di attese

Economia, Macroeconomia, Industria
Germania, frena la produzione industriale a giugno. Peggio di attese
(Teleborsa) - Frena e più delle attese la produzione industriale tedesca a giugno. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dell'1,9%, dopo il -0,1% di maggio. Le stime degli analisti erano per un decremento dello 0,4%.

Su base annua si evidenzia un calo del 3,6% dal -0,2% del mese precedente.

Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un decremento del 2,8% su base mensile. La produzione di energia è salita del 3,1%.
Condividi
```