Germania, frena la produzione industriale a giugno. Peggio di attese

(Teleborsa) - Frena e più delle attese la produzione industriale tedesca a giugno. Secondo l'tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dell'1,9%, dopo il -0,1% di maggio. Le stime degli analisti erano per un decremento dello 0,4%.Su base annua si evidenzia un calo del 3,6% dal -0,2% del mese precedente.Ilregistra un decremento del 2,8% su base mensile. Laè salita del 3,1%.