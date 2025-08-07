Stati Uniti, richieste sussidi disoccupazione crescono più del previsto

(Teleborsa) - Salgono più delle attese lealla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 2 agosto, isono risultati pari a, in aumento di 7.000 unità rispetto alle 219 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 218mila) e rispetto alleLa- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a, in calo di 500 unità rispetto nella settimana precedente (221.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 26 luglio, le r, in aumento di 38.000 unità rispetto a 1.936.000 della settimana precedente e oltre 1.950.000 atteso.