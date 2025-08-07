Wall Strreet gira in rosso con voci possibile scelta di Waller per sostituire Powell

Dow Jones

(Teleborsa) -, di riflesso alle indiscrezioni che parlano del possibile, membro del Board più gradito al Presidente Trump.Secondo Bloomberg, che cita fonti vicine alla questione, il governatore, essendo più incline ad una analisi previsionale dei dati macroeconomici piuttosto che a reagire all'uscita dei dati stessi. Inoltre, i consiglieri della Casa Bianca apprezzerebbero la sua profonda conoscenza del funzionamento interno della Fed che considererebbero un suo punto di forza.per gli assalti di Trump all'indipendenza della Fed concorrerebbe laAlla borsa di New York, l'indiceè in calo (-0,75%) e si attesta su 43.861 punti; sulla stessa linea l', che perde lo 0,31%, scambiando a 6.325 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,01%); in lieve ribasso l'(-0,32%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,20%),(+0,74%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,43%),(-1,19%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,72%),(+1,38%),(+1,12%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,22%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,12%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,04%.Al top tra i, si posizionano(+5,00%),(+3,67%),(+3,00%) e(+2,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -25,63%.Seduta negativa per, che scende del 9,59%.Sensibili perdite per, in calo del 7,67%.In apnea, che arretra del 7,67%.