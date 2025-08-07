Wall Strreet gira in rosso con voci possibile scelta di Waller per sostituire Powell

(Teleborsa) - Wall Street gira in negativo a metà seduta
, di riflesso alle indiscrezioni che parlano del possibile rimpiazzo del Presidente della Fed Jerome Powell con Christopher Waller
, membro del Board più gradito al Presidente Trump.
Secondo Bloomberg, che cita fonti vicine alla questione, il governatore Waller si sta affermando come principale candidato alla successione
, essendo più incline ad una analisi previsionale dei dati macroeconomici piuttosto che a reagire all'uscita dei dati stessi. Inoltre, i consiglieri della Casa Bianca apprezzerebbero la sua profonda conoscenza del funzionamento interno della Fed che considererebbero un suo punto di forza.A compensare le preoccupazioni degli investitori
per gli assalti di Trump all'indipendenza della Fed concorrerebbe la performance positiva dei titoli tecnologici
.
Alla borsa di New York, l'indice Dow Jones
è in calo (-0,75%) e si attesta su 43.861 punti; sulla stessa linea l'S&P-500
, che perde lo 0,31%, scambiando a 6.325 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,01%); in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,32%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti utilities
(+1,20%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,74%) e materiali
(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario
(-1,43%), finanziario
(-1,19%) e telecomunicazioni
(-0,55%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Dow
(+1,72%), Coca Cola
(+1,38%), Verizon Communication
(+1,12%) e Merck
(+1,01%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce
, che continua la seduta con -4,22%.
Preda dei venditori Intel
, con un decremento del 3,43%.
Si concentrano le vendite su Visa
, che soffre un calo del 3,12%.
Vendite su Caterpillar
, che registra un ribasso del 3,04%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Advanced Micro Devices
(+5,00%), DoorDash
(+3,67%), IDEXX Laboratories
(+3,00%) e Lam Research
(+2,92%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fortinet
, che ottiene -25,63%.
Seduta negativa per AirBnb
, che scende del 9,59%.
Sensibili perdite per Atlassian
, in calo del 7,67%.
In apnea Zscaler
, che arretra del 7,67%.