Zurich

(Teleborsa) -, importante compagnia assicuratrice svizzera, chiude il primo semestre 2025 con undel Gruppo (Business Operating Profit - BOP) salito del 6%, raggiungendo il record di 4,2 miliardi di dollari; il ROE core è aumentato al massimo storico del 26,3%, mentre l’utile per azione core è cresciuto del 7%.Ilha registrato un utile operativo (BOP) in aumento del 9%, raggiungendo il livello record di 2,4 miliardi di dollari; i ricavi assicurativi sono cresciuti del 7% arrivando a 23 miliardi di dollari, il livello più alto di sempre. Il combined ratio del ramo Danni si è attestato al 92,4%, in miglioramento di 1,2 punti percentuali, grazie a solide performance di sottoscrizione nei segmenti Commercial (90,5%) e Retail (94,1%).Ilha riportato un utile operativo (BOP) di 1 miliardo di dollari, in crescita del 4% al netto di un effetto straordinario dell’anno precedente; i premi lordi emessi sono aumentati del 14% complessivamente e del 3% nel segmento Protection; il margine di servizio contrattuale (Contractual Service Margin - CSM) ha raggiunto il massimo storico.Il segmento Farmers ha ottenuto il miglior risultato semestrale di sempre, con un BOP in aumento del 4% a 1,2 miliardi di dollari; i premi lordi emessi dei Farmers Exchanges sono cresciuti del 5%, con un combined ratio del 90,5% e un surplus ratio del 45,7%; nel secondo trimestre è ripresa la crescita del numero di polizze.L’utile netto attribuibile agli azionisti è stato pari a 3,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3 miliardi dell’anno precedente., con un indice SST (Swiss Solvency Test) pari al 255%., ha commentato: "Sono, che rafforzano la solidità della nostra disciplina di sottoscrizione e della nostra capacità di esecuzione operativa. Questa performance evidenzia la nostra abilità nel gestire in modo efficace un portafoglio diversificato, una solida posizione patrimoniale e un’elevata conversione di cassa, continuando a offrire un valore ai vertici del settore per i nostri azionisti, anche in un contesto di mercato volatile. Il ramo Danni ha registrato una crescita profittevole, sostenuta da andamenti favorevoli nei prezzi, azioni gestionali mirate e un’eccellente selezione del rischio. Il ramo Vita ha mantenuto la performance record dello scorso anno, grazie alla crescita sostenuta dei premi e all’aumento della domanda di soluzioni di protezione. Farmers Exchanges ha riportato eccellenti risultati di sottoscrizione e ha aumentato il numero di polizze per la prima volta in oltre un decennio".