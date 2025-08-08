Milano 17:35
Crolla Pinterest a Wall Street, frena crescita utenti

Crolla Pinterest a Wall Street, frena crescita utenti
(Teleborsa) - Retrocede molto Pinterest, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,70%.

A pesare sul titolo del portale di condivisione di fotografie, video e immagini, l'incremento in frenata, nel secondo trimestre, degli utenti, pari a 8 milioni di unità, rispetto alle 17 milioni di unità del primo trimestre.

L'andamento di Pinterest nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

La tendenza di breve di Pinterest è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,79 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,06.
