Mercati in stand-by. Piazza Affari in pole

(Teleborsa) - Piazza Affari guida i rialzi in Europa questa mattina
, dopo aver registrato ieri una performance più contenuta. A pesare sui mercati concorre la chiusura negativa di Wall Street
, sulle incertezza relative al commercio
ed all'incertezza
che generano a livello globale.
Il taglio dei tassi annunciato dalla Bank of England
ha lasciato un po' di incertezza, avendo lasciato emergere una spaccatura all'interno del Board.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.395,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,27%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +86 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,43%. Tra gli indici di Eurolandia
si muove sotto la parità Francoforte
, evidenziando un decremento dello 0,22%, sostanzialmente invariata Londra
, che riporta un moderato +0,05%, vicino alla parità Parigi
(+0,12%). Meglio la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,40% a 41.557 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 44.132 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,33%); senza direzione il FTSE Italia Star
(-0,01%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in rialzo Leonardo
, evidenziando un incremento dell'1,44%.
Bilancio positivo per Campari
, che vanta un progresso dell'1,27%.
Tonica Pirelli
, che registra una plusvalenza dell'1,04%.
Guadagno moderato per Banco BPM
, che avanza dell'1,02%.
La peggiore è Unipol
, che scivola del 3,02% dopo la pubblicazione della semestrale.
Contrazione moderata per Generali Assicurazioni
, che soffre un calo dell'1,10%.
Sottotono Interpump
che mostra una limatura dello 0,99%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, GVS
(+4,53%), Technoprobe
(+2,66%), Alerion Clean Power
(+2,59%) e TXT E-solutions
(+2,24%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ariston Holding
, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.
Deludente RCS
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Comer Industries
, che mostra un piccolo decremento dell'1,10%.
Discesa modesta per Philogen
, che cede un piccolo -0,92%.