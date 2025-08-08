Prestipay, risultati semestrali in crescita

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Prestipay
, la Società del Gruppo Cassa Centrale
specializzata nel settore del credito al consumo, ha approvato il bilancio semestrale che conferma il conseguimento di significativi risultati e la realizzazione di tutte le progettualità a Piano.
Nel primo semestre 2025
, nonostante la complessità del mercato, si è verificato un netto miglioramento di tutti i principali indicatori, con la crescita dell’utile netto, a 5 milioni di euro
ed erogazioni complessive per 200 milioni di euro
, che hanno consentito a Prestipay di rafforzare la propria quota di mercato
.
È stata avviata la distribuzione dei finanziamenti contro la cessione del quinto
, a conclusione della progettualità di internalizzazione di questa tipologia di prodotto. La digitalizzazione dei processi e l’adozione di tecnologie avanzate hanno consentito di migliorare ulteriormente l’efficacia operativa
e l’utilizzo di soluzioni di firma digitale e contrattualistica paper less, hanno fornito un importante contributo alla sostenibilità ambientale, con un abbattimento consistente dei consumi di carta e delle emissioni di CO2 equivalenti.
Nel commentare i risultati, Paolo Massarutto
ha comunicato la sua volontà di rinunciare al rinnovo dell’incarico di Amministratore Delegato di Prestipay e di lasciare, dopo otto anni, il Gruppo Cassa Centrale, per intraprendere nuovi percorsi professionali.
"Prestipay - afferma Massarutto – è diventata in pochi anni una solida realtà
, tecnologicamente moderna, efficiente e dalle salde prospettive reddituali, conseguendo risultati superiori alle attese
. La visione strategica, la determinazione, l’impegno delle persone che vi lavorano, unitamente alla collaborazione sempre assicurata dalle Banche affiliate
nella distribuzione, hanno permesso di compiere un percorso straordinario
, all’interno di un Gruppo solido e resiliente. Desidero ringraziare Cassa Centrale Banca, i collaboratori e le collaboratrici di Prestipay e tutti gli stakeholder per l’opportunità e la fiducia ricevuta in questi anni".