Prestipay, risultati semestrali in crescita

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, la Società delspecializzata nel settore del credito al consumo, ha approvato il bilancio semestrale che conferma il conseguimento di significativi risultati e la realizzazione di tutte le progettualità a Piano.Nel, nonostante la complessità del mercato, si è verificato un netto miglioramento di tutti i principali indicatori, con la crescita dell’utile netto, aed erogazioni complessive per, che hanno consentito a Prestipay di rafforzareÈ stata, a conclusione della progettualità di internalizzazione di questa tipologia di prodotto. La digitalizzazione dei processi e l’adozione di tecnologie avanzate hanno consentito die l’utilizzo di soluzioni di firma digitale e contrattualistica paper less, hanno fornito un importante contributo alla sostenibilità ambientale, con unNel commentare i risultati,ha comunicato la sua volontà di rinunciare al rinnovo dell’incarico di Amministratore Delegato di Prestipay e di lasciare, dopo otto anni, il Gruppo Cassa Centrale, per intraprendere nuovi percorsi professionali."Prestipay - afferma Massarutto – è diventata in pochi anni, tecnologicamente moderna, efficiente e dalle salde prospettive reddituali, conseguendo. La visione strategica, la determinazione,nella distribuzione, hanno permesso di compiere un, all’interno di un Gruppo solido e resiliente. Desidero ringraziare Cassa Centrale Banca, i collaboratori e le collaboratrici di Prestipay e tutti gli stakeholder per l’opportunità e la fiducia ricevuta in questi anni".