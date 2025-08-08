Seduta positiva a New York

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, alle prese con le nuove politiche sui dazi imposti da Donald Trump, con le tensioni geopolitiche che ne conseguono. Nel frattempo, la stagione delle trimestrali volge al termine con gli utili societari positivi per oltre l'80% delle società quotate. Sullo sfondo restano le incertezze sulle scelte relative alla successione alla Fed. Adriana Kugler dovrebbe lasciare la sua posizione di governatore della Fed e al suo posto subentrerà Stephen Miran.
Il Dow Jones
avanza a 44.214 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
continua la giornata in aumento dello 0,79%. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,87%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'S&P 100
(+1,06%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+1,18%), telecomunicazioni
(+1,06%) e finanziario
(+1,03%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities
, che riporta una flessione di -0,43%.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Cisco Systems
(+2,75%), United Health
(+2,21%), Chevron
(+1,44%) e Wal-Mart
(+1,26%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM
, che ottiene -2,04%.
Tentenna Dow
, che cede l'1,23%.
Sostanzialmente debole McDonald's
, che registra una flessione dello 0,94%.
Si muove sotto la parità Nike
, evidenziando un decremento dello 0,70%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Gilead Sciences
(+8,88%), Monster Beverage
(+6,30%), Micron Technology
(+5,46%) e Apple
(+4,03%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Trade Desk
, che prosegue le contrattazioni a -36,94%.
Sensibili perdite per MongoDB
, in calo del 6,39%.
In apnea Microchip Technology
, che arretra del 5,48%.